Генпрокурор – о запрете иностранных НКО: "В этом направлении нам еще предстоит потрудиться"

23 иностранных НКО в 2022 году были признаны нежелательными организациями, еще 17 решением суда объявлены экстремистскими и запрещены в России. В этом году еще 11 организаций признаны нежелательными. Но и этого недостаточно, считают в Генпрокуратуре РФ. "В этом направлении нам еще предстоит потрудиться", - заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации.