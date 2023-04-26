Генпрокурор – о запрете иностранных НКО: "В этом направлении нам еще предстоит потрудиться"
23 иностранных НКО в 2022 году были признаны нежелательными организациями, еще 17 решением суда объявлены экстремистскими и запрещены в России. В этом году еще 11 организаций признаны нежелательными. Но и этого недостаточно, считают в Генпрокуратуре РФ. "В этом направлении нам еще предстоит потрудиться", - заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации.
Также, по его словам, на 180 тыс. интернет-страниц обнаружен незаконный контент, они заблокированы. "Запрещено вещание теле- и радиокомпаний, распространявших откровенные фейки", - рассказал глава надзорного ведомства об итогах 2022 года.
"Отдельная тема – псевдоэкологи. Они под прикрытием природоохранных лозунгов пытаются подорвать нашу экономику", - заявил Краснов.