26 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Daniel Frykholm

Норвежское ТВ обвинило генконсула РФ на Шпицбергене в связях с разведкой

Норвежская телерадиокомпания NRK обвинила российского консула в Баренцбурге на Шпицбергене Андрея Чемерило в связях с "военной разведкой".

Сам консул отверг эти обвинения, передает РИА Новости.

NRK утверждает, что выявила 38 агентов российской разведки, связанных с посольствами стран Северной Европы, часть из них уже высланы из Норвегии и Швеции.

Отмечается, что "расследование" было проведено совместно с некими уехавшими из России журналистами.

Ранее в МИД Норвегии заявили, что решение об объявлении 15 сотрудников посольства РФ персонами нон грата было принято с целью сократить "нежелательную разведывательную деятельность". Накануне Швеция объявила о высылке пятерых российских дипломатов.

Теги: норвегия, генконсул россии на шпицбергене, разведка


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