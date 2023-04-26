Норвежское ТВ обвинило генконсула РФ на Шпицбергене в связях с разведкой

Норвежская телерадиокомпания NRK обвинила российского консула в Баренцбурге на Шпицбергене Андрея Чемерило в связях с "военной разведкой".

Сам консул отверг эти обвинения, передает РИА Новости.

NRK утверждает, что выявила 38 агентов российской разведки, связанных с посольствами стран Северной Европы, часть из них уже высланы из Норвегии и Швеции.

Отмечается, что "расследование" было проведено совместно с некими уехавшими из России журналистами.

Ранее в МИД Норвегии заявили, что решение об объявлении 15 сотрудников посольства РФ персонами нон грата было принято с целью сократить "нежелательную разведывательную деятельность". Накануне Швеция объявила о высылке пятерых российских дипломатов.