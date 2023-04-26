26 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В челябинском минсоце прокомментировали дело по факту похищения пятилетней девочки

Девочка, по факту похищения которой возбуждено уголовное дело, находилась в замещаемой семье у родственников. Они отказались назвать ее место нахождения сотрудникам органов опеки и попечительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсоца.

Напомним, в Челябинске возбуждено уголовное дело по факту похищения пятилетней девочки. Сейчас проводится розыск ребенка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В региональном минсоце рассказали, что в 2020 году ребенок остался без попечения родителей. Родственники оформили временную опеку. Однако во время одного из выходов, когда срок предварительной опеки подходил к концу, сотрудники опеки не нашли девочку по месту жительства, а родственники отказались назвать ее место нахождения.

Было принято решение об отстранении временного опекуна от исполнения обязанностей по воспитанию ребенка и помещении девочки в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако сделать этого не смогли, поскольку место нахождения ребенка не установлено.

Теги: ребенок, похищение,


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