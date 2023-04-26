Киевский режим наращивает попытки терактов на территории России - генпрокурор

"Киевский режим наращивает попытки осуществить теракты на территории нашей страны", заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации.

По его словам, сейчас силовики и прокуратура проверяют объекты, которые в первую очередь могут подвергнуться атакам.

"Совместно с правоохранительными органами, с контролирующими органами в первую очередь, проводятся проверки мест скопления людей, транспортной инфраструктуры, критически важной инфраструктуры, а также места размещения вынужденных переселенцев", - сказал Краснов.