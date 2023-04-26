Беглову предложили поддержать Большой семейный форум в Санкт-Петербурге

Родительская палата направила обращение губернатору Санкт-Петербурга Алесандру Беглову с просьбой поддержать проведение запланированного в городе Большого семейного форума "Основы национальной безопасности. Качество жизни человека в России".

На мероприятии будут обсуждаться вопросы национальной безопасности страны с точки зрения демографии: повышения рождаемости, профилактики абортов, снижения сиротства, защиты жизни человека на всех ее этапах начиная от зачатия. В нем будут участвовать депутаты Госдумы, члены Общественной палаты РФ, родительские организации и эксперты, представители законодательной и исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Форум поддержал и благословил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, поддержала уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Ранее Родительская палата уже провела подобные форумы в Республике Марий Эл и Белгородской области.

Накануне в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась Первая Всероссийская конференция "Демографическая политика современной России: как добиться роста вопреки прогнозам". В ней приняли участие, в частности, губернаторы Липецкой и Курской областей, сенаторы РФ, депутаты Госдумы, представители Правительства РФ, полномочный представитель президента России по ЦФО Игорь Щеголев, который зачитал приветственное послание президента. Мероприятие было организовано Администрацией президента РФ и Институтом демографической политики имени Д.И. Менделеева.