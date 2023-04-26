"ЛСП" не приедет, но будет Чичерина. Директор Ural Music Night рассказал о корректировках в программе фестиваля

Группа "ЛСП", которая должна была выступить на Ural Music Night этим летом, не приедет. О корректировках в программе на пресс-конференции рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург.

При этом на Уральскую ночь музыки приедут Валерий Сюткин, чье выступление запланировано на финал фестиваля. Помимо этого, впервые в истории Ural Music Night будет установлена "патриотическая сцена" - "Рок-герой", на которой выступят Юлия Чичерина и Вадим Самойлов с группой "Зверобой". Площадка расположится у памятника "Черный тюльпан".

Напомним, накануне организаторы Ural Music Night опубликовали шорт-лист музыкантов, которые выступят на фестивале в этом году. Музыка наполнит улицы Екатеринбурга уже 23 июня. Также исполнитель Ваня Дмитриенко, известный своей песней "Ты – Венера, Я – Юпитер", заявил в интервью с Накануне.RU о желании выступить в следующем году на Ural Music Night в Екатеринбурге.