В Свердловской области введен режим повышенной готовности из-за крупных пожаров

На территории Свердловской области из-за крупных пожаров в местных населенных пунктах, введен режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Режим начинает действовать 26 апреля. Особое внимание проблеме должны уделить органы управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Министерство общественной безопасности Свердловской области ответственно за подготовку подведомственных учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований на случай возникновения новых возгораний. Сотрудникам ГУ МЧС Свердловской области также необходимо подготовить подразделения федеральной противопожарной службы.

К 00.00 26 апреля на территории Свердловской области действовало 9 лесных пожаров, которые поразили 361 га лесного фонда. Дополнительно шесть пожаров за последние сутки разгорелось в населенных пунктах региона. Сильнее всего пострадал поселок Сосьва, где огнем поражено 9000 "квадратов" земли. В результате пожаров почти 700 человек всего за несколько часов остались без крыши над головой.