26 Апреля 2023
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Происшествия Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье суд рассмотрит дело об аварии с участием "скорой"

В пермском крае утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП, в которое попала машина "скорой помощи".

Вскоре материалы поступят в Краснокамский городской суд. Срок грозит водителю "Тойоты".

Напомним, утром 18 ноября 2022 г. на 458 км трассы М7 – Волга "Тойота Рав 4" выехал на "встречку", где столкнулся с машиной "скорой помощи" (ГАЗ-221727), которую отбросило на "Ладу гранту". Погибла пассажирка "скорой", еще двое пассажиров этого же автомобиля и его водитель получили различные травмы, сообщает пермское краевое управление МВД. Эта авария спровоцировала еще одно происшествие – ехавшая за "скорой" "Лада Гранта" из-за столкновения указанных машин получила значительные механические повреждения.

Теги: Скорая помощь, авария, смерть, уголовное дело


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