Движение по железнодорожной части Крымского моста запустят досрочно в мае

Движение по восстанавливаемой железнодорожной части Крымского моста запустят досрочно в мае, передает ТАСС.

Как сообщил начальник Упрдор "Тамань" Никита Храпов, все самые сложные этапы по восстановлению завершены.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что полностью восстановить железнодорожную часть Крымского моста планируется к началу лета.

Напомним, 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. В результате были повреждены ж/д ветка и автомобильный мост, обрушилось несколько пролетов. Российские власти назвали произошедшее терактом и возложили ответственность на украинские спецслужбы.