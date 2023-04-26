26 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Михаил Скоков предложил разделить все четырехполосные дороги в Челябинской области бетонными отбойниками

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков предложил разделить все четырехполосные дороги бетонными отбойниками и тросовыми ограждениями.

Это предотвратит выезд автомобилей на встречную полосу движения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Скоков подчеркнул, что работа по обеспечению безопасного дорожного движения должна вестись ежедневно. "Привлекайте к мероприятиям субъекты профилактики дорожно-транспортных происшествий, владельцев дорог. Наша задача – спасти жизни людей, не дать свершиться трагедии", - подчеркнул он.

Теги: отбойники, дороги, тросовые ограждения,


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