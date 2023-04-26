Объем производства рыбной продукции в Нижневартовске вырос на 9,8%

Депутаты Нижневартовска заслушали отчет о реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса» за 2022 год, передает корреспондент Накануне.RU.

В 2022 году на реализацию программы было направлено 148,9 млн. рублей. Большая часть средств (146,7 млн. рублей) – средства регионального бюджета Югры. Согласно озвученным данным, запланированные программой мероприятия выполнены на 100%.

В 2022 году сельскохозяйственное производство в городе осуществляли 22 организации, в том числе: 3 сельскохозяйственные, 2 рыбодобывающие, 2 рыбоперерабатывающие, 3 организации, имеющие подсобные хозяйства сельскохозяйственного направления, 9 крестьянских (фермерских) хозяйств, 3 индивидуальных предпринимателя.

«Реализация муниципальной программы проводилась по основным мероприятиям, направленным на выполнение задачи муниципальной программы - создание финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей города. В отчетном периоде поддержка оказана 11 сельхозпроизводителям», - сообщила Наталья Брыль, начальник управления экспертизы и труда департамента экономического развития администрации города.

Оказанная в 2022 году поддержка позволила увеличить объем производства: мяса скота и птицы (в живом весе) на 18,2 тонн (1 318,2 тонн,, рыбной продукции на 9,8% или на 166,9 тонн (1866,9 тонн,, овощной продукции на 3,3% или на 7 тонн (217 тонн).

Ожидаемые значения достигнуты по всем по 9 показателям муниципальной программы, из которых по 7 показателям фактическое значение превысило ожидаемое, по 2 показателям – соответствует ожидаемому значению, - резюмировала Наталья Брыль.

«Из года в год депутатам представляют стандартный доклад по этому вопросу: цифры, статистические данные. У меня вопрос о практической помощи. В Нижневартовске есть прекрасный рыбоперерабатывающий завод. Его продукция известна уже далеко за пределами города, округа и даже страны. Предприятие продолжает работу на электричестве и несколько лет пытается переоснастить производство и перейти на более дешевое топливо – газ. Каким образом вы им помогаете в этом вопросе?», - поинтересовался председатель Думы Нижневартовска Алексей Сатинов.

«Они обращались в Нижневартовскгаз и собирают необходимые документы. Ресурсоснабжающей организации нужно будет построить около 1 километра газопровода. Пока проблем у завода нет», - ответила представитель администрации.

«Мы должны обеспечить практическую помощь. Консультационная поддержка - это хорошо, но предприниматели должны получать конкретную, необходимую помощь в развитии», - сказал Алексей Сатинов.

В заключении обсуждения вопроса депутаты решили поставить в план работы комитета отчет администрации Нижневартовска по реализации этой программы в разрезе последних десяти лет с 2013 по 2023 год, чтобы в динамике посмотреть какое количество средств было истрачено за эти годы и какой эффект для города и жителей был получен.