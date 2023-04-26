В Березовском фельдшер "скорой помощи" получил ножевое в сердце на выезде

В Березовском работник выездной фельдшерской бригады "скорой помощи" получил ножом в сердце при прибытию на место вызова. От полученных травм 28-летний медик скончался. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области, инцидент произошел вчера вечером в доме по ул. Гагарина. На место для оказания помощи женщине была вызвана бригада медработников, которая встретилась с мужем пациентки. Он, по данным следствия, открыл дверь медикам и, по предварительным данным, из личной неприязни, воткнул нож в грудь сотруднику горбольницы.

Пострадавший самостоятельно добрался до служебной машины, стоявшей у подъезда, после чего был доставлен коллегами в Березовскую ЦГБ. К несчастью, от полученного ранения мужчина скончался в медицинском учреждении.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 1957 г.р. по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время сотрудники СК России выполняют комплекс следственных мероприятий, устанавливая обстоятельства произошедшего и собирая доказательственную базу.