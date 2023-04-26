26 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: Telegram / Mash

11 человек объявлены в розыск по делу Навального о создании экстремистского сообщества

11 человек объявлены в розыск по уголовному делу Алексея Навального о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщил следователь в суде.

Басманный суд сегодня рассматривает вопрос об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела, которое составляет 196 томов. Как пишет РИА Новости, по просьбе следователя заседание пройдет в закрытом режиме.

В октябре прошлого года адвокат Вадим Кобзев сообщал, что на оппозиционера завели очередное уголовное дело, речь идет об обвинении в экстремизме и призывах к терроризму и реабилитации нацизма.

Напомним, в мае 2022 года Мосгорсуд признал законным приговор Навальному в девять лет колонии за мошенничество и неуважение к суду. По версии следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 млн рублей, пожертвованных Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией, запрещен в России). Второй эпизод касается оскорбления судьи Акимовой, которая рассматривала дело о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко.

Теги: навальный, экстремизм, розыск


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