На кровле ЖК "Repin Towers" в Екатеринбурге появится зеленая зона

"Атомстройкомплекс" включил в план строительства ЖК "Repin Towers" зеленую зону на кровле общественно-делового здания. Аналогичное решение компания уже применила в "Svoboda Residence".

В компании полагают, что такое решение поспособствует формированию комфортной городской среды в Верх-Исетском районе, а "Атомстройкомплекс" стремится создавать многофункциональные проекты, которые позволяют горожанам решать максимум повседневных задач.

Благоустройство кровли позволяет увеличить общую площадь двора и создавать оригинальные зоны отдыха.

В пресс-службе застройщика отметили, что необычные круглые окна и геометрически правильные линии жилого комплекса "Repin Towers" уже стали "изюминкой" микрорайона.

Продажи второй очереди строительства ЖК стартовали на этой неделе.