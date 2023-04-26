Ульяновскому авиастроительному заводу нужно нанимать ежегодно 1,5 тысячи сотрудников, чтобы не "завалить" план

Авиастроительному заводу "Авиастар" в Ульяновске нужно ежегодно, начиная с этого года, "прирастать" на 1,5 тыс. сотрудников, чтобы к 2030 году обеспечить плановое производство 18 самолетов Ил-76 в год и кооперацию по другим типам самолетов (МС-21, "Суперджет"), заявил сенатор Евгений Рябухин.

Он отметил, что сейчас штат "Авиастара" составляет 10 тыс. сотрудников.

Также сенатор подчеркнул, что собственно активное авиастроение обязывает готовить кадры не только для летных составов, но и для диспетчерских, технических, сервисных служб, и тут потребность в новых работниках также идет в тысячах.