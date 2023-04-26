В Югре возбуждено уголовное дело против депутата думы Югорска Пантина

Депутат думы Югорска Антон Пантин стал фигурантом уголовного дела.

По данным источника Накануне.RU в силовых структурах, дело возбуждено по статье "Клевета". Иные подробности (например, что стало причиной возбуждения дела) собеседник не сообщил.

Пантин, напомним, лишился полномочий депутата 30 апреля 2019 г. "из-за утраты доверия". Ранее он вывел в публичную плоскость историю с хранением детского питания в городском морге. Депутат не раз критиковал деятельность мэрии. После этого политик попытал счастья на выборах главы Коммунистического, однако проиграл. Позже аналогичным образом завершилось участие Пантина в выборах главы Советского. После он вновь стал депутатом думы Югорска.