26 Апреля 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: vk.com/pantin_anton

В Югре возбуждено уголовное дело против депутата думы Югорска Пантина

Депутат думы Югорска Антон Пантин стал фигурантом уголовного дела.
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По данным источника Накануне.RU в силовых структурах, дело возбуждено по статье "Клевета". Иные подробности (например, что стало причиной возбуждения дела) собеседник не сообщил.

Пантин, напомним, лишился полномочий депутата 30 апреля 2019 г. "из-за утраты доверия". Ранее он вывел в публичную плоскость историю с хранением детского питания в городском морге. Депутат не раз критиковал деятельность мэрии. После этого политик попытал счастья на выборах главы Коммунистического, однако проиграл. Позже аналогичным образом завершилось участие Пантина в выборах главы Советского. После он вновь стал депутатом думы Югорска.

Теги: Антон Пантин, Югорск, уголовное дело


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