В Челябинске не будут убирать световой потолок на Кировке

В Челябинске световой потолок на Кировке, установленный к новогодним праздникам, станет круглогодичным. Такое решение принято по итогам опроса горожан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

В опросе приняли участие 1 тыс. 958 человек.

60,1% горожан проголосовали за то, чтобы световой потолок сделали круглогодичным. 39,2% проголосовавших предложили его демонтировать до новогодних праздников, 0,7% респондентов воздержались от ответа.