26 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов: Устойчивое развитие уральской столицы невозможно без талантливых молодых людей

XIII Евразийский экономический форум молодежи объединил представителей 107 стран и 79 регионов России. Пленарное заседание состоялось во вторник, 25 апреля, на площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Темой мероприятия стал "Многополярный мир в фокусе новой действительности". Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, как важны для уральской столицы инициативные и амбициозные молодые люди.

Собравшихся приветствовали заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, дипломаты, руководители федеральных ведомств, сообщили в пресс-службе мэрии города. Официальный старт работе форума дал ректор Уральского государственного экономического университета, доктор экономических наук Яков Силин.

"Евразийский экономический форум молодёжи – это знаковое мероприятие для нашего города, масштабы которого год от года увеличиваются, – заявил Алексей Орлов, обращаясь к присутствующим. – Это, безусловно, говорит о его актуальности. Особенно приятно отметить, что в этом году форум приходится на юбилейную дату – год 300-летия Екатеринбурга. Устойчивое развитие уральской столицы невозможно без талантливых, инициативных и амбициозных молодых людей, которые знают, как воплощать самые смелые идеи в жизнь. Тем более, что они составляют практически треть населения нашего города!"

Алексей Орлов на форуме молодежи(2023)|Фото: Екатеринбург.рф/ Алина Шешеня

Как отметил градоначальник, Евразийский экономический форум выступает уникальной площадкой, где представители власти, дипломаты, эксперты и молодёжь, могут совместно обсудить вопросы дальнейшего развития территорий.

В рамках ЕЭФМ пройдет 6 тематических конгрессов: экономистов и финансистов, инноваторов, управления и права, предпринимательства и инжиниринга, стратегов, школьников, в рамках которых пройдут 46 конкурсных мероприятий. По оценкам организаторов, на форум зарегистрировалось рекордное количество участников – свыше 12 тысяч представителей из 107 стран и 79 регионов России. Из 75 дипломатических представителей, участвующих в форуме, 35 – чрезвычайные и полномочные послы иностранных государств.

Эксперты, ученые, дипломаты, а также представители сферы образования, органов власти и предпринимательского сообщества предложат свое видение развития городов и государств, обсудят положение дел в системах образования, а также наметят курс по развитию совместных научных и образовательных проектов. В частности, будут заключены новые соглашения о сотрудничестве между университетами.

Теги: Алексей Орлов, Евразийский экономический форум молодежи


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