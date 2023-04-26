Минобороны: Белорусские военные обучились применению ядерных боеприпасов "Искандера"

Белорусские военные прошли обучение по содержанию и применению тактических ядерных боеприпасов для комплекса "Искандер-М", сообщает Минобороны РФ.

Учения начались 3 апреля на военном полигоне Южного военного округа.

В ведомстве отметили, что "особое внимание уделялось дальнейшему совершенствованию практических навыков в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развертывании, а также проведение учебно-боевых пусков".

В начале апреля министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Напомним, в июне прошлого года президент РФ Владимир Путин сообщил о решении передать Минску комплексы "Искандер-М" в течение ближайших нескольких месяцев. Российский президент обратил внимание, что эти комплексы могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении.