26 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

На Среднем Урале за сутки природные пожары прошли более 690 гектаров

К 00.00 26 апреля на территории Свердловской области действовало 9 лесных пожаров, которые поразили 361 га лесного фонда. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны. Еще один пожар действует на землях обороны и безопасности на площади 330 га.

При этом в департаменте информационной политики региона сообщается о 23 лесных пожаров, зарегистрированных за последние сутки. 14 из них успели поразить 64,05 га земли, после чего были ликвидированы. Еще три возгорания в Первоуральске, Артемовском и Шалинском городских округах общей площадью 24,3 га локализованы.

Напомним, последние сутки для сотрудников МЧС стали настоящим испытанием: практически одновременно в шести населенных пунктах Среднего Урала произошли крупные пожары. Самым пострадавшим поселком стала Сосьва, где огонь распространился на 9000 кв.м. В числе пострадавших территорий также Таежный (2700 кв.м), Висим, Прогресс (4000 кв.м) и Неустроева. Ликвидация возгораний продолжается силами более 380 человек и 112 единиц техники. Из них, 219 человек и 50 единиц техники - от МЧС России. Воздушное судно российских спасателей за 20 сливов сбросило 60 тонн воды.

В Свердловскую область прибыл замминистра МЧС России Илья Денисов и группа сотрудников федерального ведомства. Они будут координировать работу местных сил пожаротушения.

Власти сообщали, что огонь распространяется из-за большого количества сухой растительности, ветра со скоростью 20 метров в секунду, а также большого расстояния до водоемов. Между тем, появилась и другая версия. Жительница Сосьвы рассказала телеграм-каналу SHOT, что пожар вспыхнул на лесопилке около ЛИУ-23, и предварительной причиной могли стать строительные работы - на пилораме болгаркой резали металл, от искр сначала загорелась сухая трава, опилки, а затем пожар распространился по всему поселку.

Теги: лес, Авиалесоохрана, пожар, огонь


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