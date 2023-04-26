26 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Из Челябинской области с начала года выдворили 222 нелегальных мигранта

Из Челябинской области в первом квартале 2023 года за пределы России выдворили 222 нелегальных мигранта, сообщили Накануне.RU в региональном УФССП.

За прошлую неделю домой были отправлены 38 человек, за два дня этой недели – 19 иностранцев.

Нарушители были выявлены в ходе операции "Нелегальный мигрант". Большинство из них были привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию либо режима пребывания. В качестве наказания им назначено принудительное контролируемое выдворение за пределы России и штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Снова приехать в Россию они смогут только через пять лет.

Сегодня и завтра из страны выдворят еще 15 мигрантов. Еще более сотни иностранцев находятся в Центре временного содержания.

Добавим, что за прошлый год за пределы России выдворили 972 нелегальных мигранта.

Массированные проверки мигрантов начались после убийства подростка в Челябинске. Задержано семеро обвиняемых. По версии следствия, обвиняемые и иные неустановленные лица в результате внезапно возникшего конфликта избили руками, ногами и неустановленными предметами подростка, после чего 20-летний обвиняемый ударил потерпевшего ножом в грудь. В результате было повреждено сердце, мальчик скончался. Добавим, что обвиняемые являются уроженцами Таджикистана.

Теги: мигранты, проверки, иностранцы,


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