Беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию в Белгородской области

Беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, устройство не сдетонировало. Пострадавших нет, на подстанции разрушений не зафиксировано.

Ранее беспилотник ВСУ попытался атаковать электроподстанцию в Курской области. БПЛА со взрывным устройством нашли в Суджанском районе (примерно в двух километрах от границы с Украиной). Дрон упал, не долетев до цели.