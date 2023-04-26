26 Апреля 2023
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: Кронштадт

Беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию в Белгородской области

Беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, устройство не сдетонировало. Пострадавших нет, на подстанции разрушений не зафиксировано.

Ранее беспилотник ВСУ попытался атаковать электроподстанцию в Курской области. БПЛА со взрывным устройством нашли в Суджанском районе (примерно в двух километрах от границы с Украиной). Дрон упал, не долетев до цели.

Теги: бесплотник, взрывное устройство, электроподстанция, белгородская область


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