В тюменской деревне введен карантин по бешенству

В деревне Большой Остров (Ишимский район) введен карантин по бешенству животных. Ограничения действуют с 25 апреля. Постановление подписал губернатор Александр Моор.

В деревне запрещены проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки, сообщает информационный центр областного правительства.

Что стало причиной объявления карантина, не уточняется.