ЮАР не будет выходить из юрисдикции Международного уголовного суда

Власти ЮАР опровергли слухи о намерении страны выйти из-под юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Примечательно, что администрации президента ЮАР пришлось опровергать слова самого главы государства Сирила Рамафосы и заявление правящей партии "Африканский национальный конгресс".

Признание ЮАР юрисдикции МУС делает проблематичным участие в предстоящем саммите БРИКС Владимира Путина. Ранее МУС выдал международный ордер на арест президента России, и страны, признающие полномочия суда, должны выполнять его решения. Если Путин прибудет в ЮАР на саммит, власти страны окажутся в сложной дипломатической и юридической ситуации.