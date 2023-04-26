В Астраханской области реализуют проект «Репродуктивное здоровье»

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе рабочей встречи с членом-корреспондентом РАН, директором НИИ урологии интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина Олегом Аполихиным сообщил о решении по реализации проекта "Репродуктивное здоровье" в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Проект позволит получить достоверные данные о заболеваниях репродуктивной системы у подростков и мужчин и, соответственно, выработать план эффективных мероприятий повышения рождаемости.

Олег Аполихин в ходе обсуждения отметил, что суть проекта – не вылечить, а зафиксировать и предотвратить заболевание на ранних сроках. Многокомпонентная программа включает в себя не только своевременное обращение за медицинской помощью, но и правильное питание и физическую активность. Важно отметить, что проект рассчитан на астраханцев, начиная с дошкольного возраста.

Глава региона Игорь Бабушкин поручил министерству здравоохранения Астраханской области рассмотреть данный проект. Предполагается, что в его реализации будут участвовать образовательные и физкультурные учреждения.