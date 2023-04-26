В Астраханской области реализуют проект «Репродуктивное здоровье»

26 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Астраханская область
Фото: Накануне.RU

В Астраханской области реализуют проект «Репродуктивное здоровье»

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе рабочей встречи с членом-корреспондентом РАН, директором НИИ урологии интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина Олегом Аполихиным сообщил о решении по реализации проекта "Репродуктивное здоровье" в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.

игорь бабушкин, олег аполихин(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Проект позволит получить достоверные данные о заболеваниях репродуктивной системы у подростков и мужчин и, соответственно, выработать план эффективных мероприятий повышения рождаемости.

Олег Аполихин в ходе обсуждения отметил, что суть проекта – не вылечить, а зафиксировать и предотвратить заболевание на ранних сроках. Многокомпонентная программа включает в себя не только своевременное обращение за медицинской помощью, но и правильное питание и физическую активность. Важно отметить, что проект рассчитан на астраханцев, начиная с дошкольного возраста.

Глава региона Игорь Бабушкин поручил министерству здравоохранения Астраханской области рассмотреть данный проект. Предполагается, что в его реализации будут участвовать образовательные и физкультурные учреждения.

Теги: игорь бабушкин, репродуктивное здоровье, повышение рождаемости


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети