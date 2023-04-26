В Тюменской области учителя, обвиненного в приставаниях к детям, оставили в психбольнице

В Тюменской области продлено пребывание в психбольнице Алексея Л., которому вменяли приставание к несовершеннолетним.

Читайте также: В Тюмени учителя истории подозревают в развращении несовершеннолетних

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, Омутинский районный суд своим постановлением освободил Алексея Л. от наказания. Суд продлил его пребывание на принудительном лечении в Областной клинической психиатрической больнице до 2 мая 2023 г. Обвинение ему предъявлено по статье "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Отметим, Алексея Л. арестовали во второй половине июня 2022 г. Отмечается, что он работал учителем. Якобы он приставал к ученикам, однако их заявлениям об этом не верили