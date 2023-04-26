26 Апреля 2023
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявился на праймериз в гордуму Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подал документы на праймериз по выдвижению своей кандидатуры на выборы в гордуму Екатеринбурга. Сегодня также подал документы биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин.

Напомним, заместитель секретаря Свердловского регионального отделения "Единой России" Сергей Карякин неделю назад также сдал документы для участия в предварительном голосовании по определению кандидатур для выдвижения в депутаты Екатеринбургской городской думы.

Предварительное голосование "Единой России" в этом году проходит в электронном формате. 17 апреля началась регистрация избирателей. Само голосование пройдет с 22 по 28 мая.

Напомним, недавно депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили переход на новую схему выборов. Она предусматривает сокращение числа депутатов ЕГД, избираемых по партийным спискам.

Теги: праймериз, гордума, Екатеринбург, Орлов, Шипулин


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