Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявился на праймериз в гордуму Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подал документы на праймериз по выдвижению своей кандидатуры на выборы в гордуму Екатеринбурга. Сегодня также подал документы биатлонист и депутат Госдумы Антон Шипулин.

Напомним, заместитель секретаря Свердловского регионального отделения "Единой России" Сергей Карякин неделю назад также сдал документы для участия в предварительном голосовании по определению кандидатур для выдвижения в депутаты Екатеринбургской городской думы.

Предварительное голосование "Единой России" в этом году проходит в электронном формате. 17 апреля началась регистрация избирателей. Само голосование пройдет с 22 по 28 мая.

Напомним, недавно депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили переход на новую схему выборов. Она предусматривает сокращение числа депутатов ЕГД, избираемых по партийным спискам.