Половина россиян на майские праздники будет сидеть дома

Большая часть россиян не поедет на майские праздники отдыхать ни по России, ни за рубеж, ни даже в гости.

52% проведут выходные дни дома. 19% - на даче или в деревне. 10% вообще будут работать, таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром сервиса SuperJob.

Только 4% отправятся в поездку по стране, 3% -на природу, 2% - за границу, 1% - в гости.

Исследователи отмечают, что среди тех, кто будет отдыхать дома и на даче, больше женщин, а на работу или за границу отправятся преимущественно мужчины.

"По сравнению с прошлым годом, число россиян, которые проведут майские праздники дома, практически не изменилось и все еще больше, чем в доковидном 2019 году. Ездить на дачу стали немного чаще. Число тех, кто собирается за рубеж, чуть выше", - отмечают социологи.