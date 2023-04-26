Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Астраханской области

26 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Астраханской области

Ежегодная акция «Георгиевская лента» сегодня стартовала по всей стране. На улицах Астрахани уже работают волонтёры Победы и юнармейцы, они вручают жителям ленты-символы Победы в Великой Отечественной войне. В Астраханской области раздадут более 40 тысяч георгиевских ленточек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Георгиевские ленточки будут раздавать всем желающим до 9 мая в общественных местах, в том числе в парках, скверах, учебных заведениях региона. При этом волонтёры расскажут о значении символа и о том, как правильно носить ленточку.

волонтеры победы, георгиевская ленточка(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

"Георгиевская лента – один из главных символов Победы в Великой Отечественной войне и знак вечной признательности тем, кто освободил мир от фашизма. Уважаемые земляки, носите ленту с глубоким уважением к воинскому подвигу. Пока в наших сердцах жива память о подвигах наших предков, у нас есть будущее", - написал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

георгиевская ленточка(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Как отмечают в пресс-службе правительства региона, с распространением георгиевских ленточек волонтёрам может помочь любая организация, будь то учебное заведение, магазин, предприятие, кафе и т.д. Для этого нужно обратиться в Центр патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе или агентство по делам молодёжи региона по номеру 8 (8512) 24-63-12.

Теги: георгиевская ленточка, игорь бабушкин, волонтеры победы, символ победы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети