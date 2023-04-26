Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Астраханской области

Ежегодная акция «Георгиевская лента» сегодня стартовала по всей стране. На улицах Астрахани уже работают волонтёры Победы и юнармейцы, они вручают жителям ленты-символы Победы в Великой Отечественной войне. В Астраханской области раздадут более 40 тысяч георгиевских ленточек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Георгиевские ленточки будут раздавать всем желающим до 9 мая в общественных местах, в том числе в парках, скверах, учебных заведениях региона. При этом волонтёры расскажут о значении символа и о том, как правильно носить ленточку.

"Георгиевская лента – один из главных символов Победы в Великой Отечественной войне и знак вечной признательности тем, кто освободил мир от фашизма. Уважаемые земляки, носите ленту с глубоким уважением к воинскому подвигу. Пока в наших сердцах жива память о подвигах наших предков, у нас есть будущее", - написал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Как отмечают в пресс-службе правительства региона, с распространением георгиевских ленточек волонтёрам может помочь любая организация, будь то учебное заведение, магазин, предприятие, кафе и т.д. Для этого нужно обратиться в Центр патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе или агентство по делам молодёжи региона по номеру 8 (8512) 24-63-12.