Почти 700 свердловчан за один день остались без жилья из-за пожаров

Из-за крупных возгораний, распространившихся за сутки по шести населенным пунктам Среднего Урала, без жилья осталось 659 человек, 148 из которых - дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Пожары затронули такие населенные пункты как Сосьва, Таежный, Первоуральск, Висим и другие. Один из самых крупных пожаров произошел в поселке с населением 7 тыс. человек Сосьве, он почти полностью уничтожен, огнем там было поражено 9 тыс. кв.м, пострадали около 100 домов и социальные учреждения.

Как передает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, возбуждено два уголовных дела. Одно из них - по ст. 293 УК РФ из-за вероятной халатности должностных лиц, которые, возможно, не приняли все необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности поселка во время пожароопасного периода.

Второе уголовное дело возбуждено по факту смерти одного из жителей Сосьвы, чье тело обнаружили спасатели во время тушения пожара одного из домов (ст. 109 УК РФ).

Более того, огонь уничтожил или повредил в Сосьве почти всю электросетевую инфраструктуру: около 6 км и порядка 180 опор воздушных линий электропередачи 0,4-6 кВ, семи трансформаторных подстанций. Об этом сообщают "Россети Урал", которые предварительно оценили состояние сетей. На данный момент специалистов все еще не допустили в зону ЧС.

"Данные объемы будут уточняться при осмотре энергообъектов, когда это будет возможно. От данной электросетевой инфраструктуры обеспечивались электроэнергией около 1,4 тыс. человек, 11 социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

Власти сообщали, что огонь распространяется из-за большого количества сухой растительности, ветра со скоростью 20 метров в секунду, а также большого расстояния до водоемов. Между тем, появилась и другая версия. Жительница Сосьвы рассказала телеграм-каналу SHOT, что пожар вспыхнул на лесопилке около ЛИУ-23, и предварительной причиной могли стать строительные работы - на пилораме болгаркой резали металл, от искр сначала загорелась сухая трава, опилки, а затем пожар распространился по всему поселку.

"Владельцы пилорам развозили отходы по всей округе, а затем поджигали. Местные жители утверждают, что, когда они обращались к администрации поселка, им говорили, что не знают, кто занимается сжиганием отходов", - сообщает телеграм-канал SHOT.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вчера находился на очередном международном имиджевом мероприятии - в Ташкенте, сегодня стало известно, что он прервал командировку. В регион прибыл замглавы МЧС РФ Илья Денисов.