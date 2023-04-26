26 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Уральская транспортная прокуратура

Пожар в Сосьве уничтожил электросетевую инфраструктуру компании "Россети Урал"

Пожар в Сосьве уничтожил электросетевую инфраструктуру компании "Россети Урал". Энергетики предварительно посчитали, что сгорело около 6 км и порядка 180 опор воздушных линий электропередачи, 7 трансформаторных подстанций, поставлявших электричество в дома 1 400 человек и в 11 социально значимых объектов. Как сообщает пресс-служба "Россети Урал", эта оценка предварительная и сделана по схемам электроснабжения, поскольку энергетиков пока не допускают на территорию ЧС.

Как только пожар будет ликвидирован, - а сейчас, напомним, он локализован на площади в 9 тысяч кв.м, - энергетики приступят к восстановлению сетей. Сейчас они уже подготовили все необходимое для начала работ.

Ситуация находится на особом контроле генерального директора "Россети Урал" Александра Пятигора. Сегодня пройдет встреча с сотрудниками энергокомпании, чьи дома пострадали из-за пожара, будет решаться вопрос об оказании им поддержки. В компании осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС РФ и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и пожароопасной обстановки на территории региона.

Отметим, что энергетики "Свердловэнерго" на протяжении последних суток обеспечивают безопасность пожарных расчетов при тушении возгораний. Для этого специалисты по заявкам МЧС РФ локально ограничивают электроснабжение там, где это необходимо. Одновременно, при помощи резервных источников электроснабжения (РИСЭ), обеспечивается электроснабжение водонапорных башен для подвоза воды.

Из-за пожаров сотрудники "Свердловэнерго" переведены в режим повышенной готовности. В регионе ответственности "Россети Урал" произведены проверки электросетевых объектов на соответствие требованиям правил пожарной безопасности. Проверена работоспособность пожарных гидрантов и состояние подъездных дорог к источникам воды, укомплектованность энергообъектов и подразделений первичными средствами пожаротушения. Выполнена опашка по наружному периметру подстанций напряжением 35-110 кВ, расположенных в пожароопасных участках. Во всех производственных отделениях проведены противопожарные тренировки, а также совместные учения сотрудников электрических сетей и МЧС РФ.

Теги: Россети Урал, пожар в сосьве, электросетевая инфраструктура


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