26 Апреля 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Захарова: Непонятно, зачем США приводили на заседание Совбеза ООН с Лавровым сестру Уилана

США сами не включили Пола Уилана в обмен заключенными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, остается неясным, зачем они приводили на Совбез ООН с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова сестру американца.

"Достаточно странно приводить родственников Пола Уилана на заседание Совета безопасности ООН, посвященное многосторонности", - сказала она в эфире радио Sputnik.

Захарова напомнила, что при обмене заключенными американское правительство предпочло вернуть на родину не Уилана, а американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

В марте глава Госдепа США Энтони Блинкен утверждал, что во время встречи с Лавровым был поднят вопрос обмена осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. По словам Блинкена, США "сделали серьезное предложение", Москва должна принять его. При этом Захарова заявила, что госсекретарь США "на этот счет даже не заикался".

Теги: захарова, уилан, сша


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