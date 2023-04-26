СМИ: В частных клиниках возник дефицит вакцины от кори

На фоне вспышек кори как минимум в половине российских регионов в частных клиниках наблюдается дефицит однокомпонентной вакцины от этого заболевания, передает РБК со ссылкой на представителей медицинских сетей.

В одной из клиник рассказали, что сейчас поставки вакцины приоритетно осуществляются в государственные учреждения.

Там, где прививку поставить можно, наблюдается высокий спрос и на однокомпонентные вакцины непосредственно от кори, так и на комбинированные препараты, которые дают иммунитет, например, от краснухи и паротита.