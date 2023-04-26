26 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Где и как помочь погорельцам? Глава Екатеринбурга организовывает сбор помощи пострадавшим от пожара жителям Сосьвы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился организовать сбор гуманитарной помощи жителям Сосьвы, пострадавшим от крупного техногенного пожара. К процессу привлечены волонтеры центра "Мы рядом".

"Ужасно, когда сотни людей остались без крыши над головой. Я уже дал соответствующее поручение и предлагаю всем поучаствовать в оказании помощи. У нас работает волонтерский центр, который занимается поддержкой семей мобилизованных и отправкой гуманитарных грузов в зону СВО. Сейчас мы объявим отдельную акцию для сбора гуманитарной помощи жителям Сосьвы. Потому что люди остались без одежды, личных вещей, каких-то элементарных бытовых предметов. Работу поручаю начать с сегодняшнего дня", – передает слова Орлова мэрия.

Связаться с волонтерами можно как через мессенджеры Telegram, WhatsApp, ВКонтакте, так и напрямую по телефону горячей линии: +7 (800) 101-51-62 с 10.00 до 20.00.

Сбор гуманитарной помощи также осуществляют партия "Единая Россия" и региональное отделение Народного фронта. Пункт сбора располагается в Екатеринбурге на ул. Хохрякова, 9 с 9.00 до 18.00. Принимаются продукты питания, одежда и предметы первой необходимости. Первая партия гумпомощи отправится в Сосьву - наиболее пострадавший от огня населенный пункт. Для связи действует горячая линия общественной организации: (343)350-09-42.

В поселке гуманитарную помощь просьба приносить в Дом культуры - сюда же люди могут обращаться за помощью. По словам министра соцполитики региона Андрея Злоказова, первая партия вещей и средств гигиены уже прибыла в Сосьву.

Помоч погорельцам также можно через отделение "Красного Креста", располагающееся в Доме добровольцев на Крылова, 2 в Екатеринбурге. Принимается постельное белье, полотенца, одежда, гигиенические, косметические принадлежности, посуда, продукты длительного хранения, а также любые вещи для детей школьного возраста, включая письменные принадлежности. Телефон для справок: 89326150112.

Напомним, в связи с пожарами сразу в нескольких населенных пунктах Свердловской области, все коммунальные, энергетические и газовые службы региона перешли в режим повышенной готовности.

В п. Сосьва, где огонь поразил 9 тыс. кв.м., уже создан противоаварийный запас оборудования и материалов, включая электрогенераторы. На месте работает бригада "Россети Урал" из Серова. В поселок также прибудут замглавы региона Азат Салихов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев для координации работы на месте и оказания помощи в ликвидации пожара и его последствий. Особое внимание, по распоряжению губернатора, уделят расселению людей.

Теги: Сосьва, Мы рядом, гуманитарная помощь, пожар, Орлов, Екатеринбург


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.04.2023 08:11 Мск Все службы находятся в режиме повышенной готовности из-за пожаров в Свердловской области

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