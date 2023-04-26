Экс-главу Лянтора обязали вернуть "золотой парашют" в 860 тысяч

Прокуратура через суд обязала экс-главу Лянтора вернуть "золотой парашют" в 860 тыс. руб.

Как оказалось, в октябре 2022 г. на основании заявления главы поселения ему перевели единовременную поощрительную выплату в 860 тыс. руб. из-за назначения ему пенсии по выслуге лет. Вместе с тем, сообщает прокуратура Югры, документ, послуживший основанием для выплаты указанной суммы, принят и опубликован уже после отставки главы Лянтора, то есть его действие на теперь уже экс-руководителя не распространяется. Прокуратура Сургутского района обратилась в суд с соответствующим иском, требуя взыскать эти деньги в доход Лянтора. Он удовлетворен, решение пока не вступило в силу.

Отметим, имя чиновника в сообщении прокуратуры не приводится, однако как раз осенью 2022 г. (29 сентября) в отставку из-за выхода на пенсию ушел глава города Сергей Махиня. Соответствующее постановление опубликовано в специальном разделе на сайте администрации Лянтора.