26 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Следователи проверяют, почему в Свердловской области горят деревни

Свердловские следователи намерены установить обстоятельства масштабных пожаров, поразивших регион за последние сутки.

Напомним, за сутки в Свердловской области произошло шесть крупных техногенных пожаров с значительной площадью распространения пламени и большим ущербом для жителей и государства. По последним данным областного МЧС, сгорели 178 строений, в том числе 134 жилых дома, 32 не жилых дома, 8 дачных домов, 2 хозяйственные постройки, магазин, кровля одного многоквартирного жилого дома, уничтожена колония ЛИУ-23.

"По фактам данных происшествий территориальными следственными органами СК России по Свердловской области по поручению руководства регионального следственного управления организованы процессуальные проверки. В рамках проверочных мероприятий будет дана правовая оценка, в том числе и действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входит принятие мер различного характера по недопущению подобных фактов", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По итогам проверочных мероприятий следствием СКР будут приняты процессуальные решения.

Напомним, что пожары уже локализованы в п. Сосьва (9000 кв.м), Таежный (2700 кв.м), Висим, Прогресс (4000 кв.м) и Неустроева. Ликвидация возгораний продолжается силами более 380 человек и 112 единиц техники. Из них, 219 человек и 50 единиц техники - от МЧС России. Воздушное судно российских спасателей за 20 сливов сбросило 60 тонн воды.

В Свердловскую область прибыл замминистра МЧС России Илья Денисов и группа сотрудников федерального ведомства. Они будут координировать работу местных сил пожаротушения.

Теги: пожар, СКР, проверка


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