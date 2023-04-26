ФСБ просит арестовать россиянина Довганя по подозрению в госизмене

ФСБ обратилась в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте россиянина по фамилии Довгань по делу о государственной измене.

Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, сообщили в пресс-службе суда. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Детали дела не раскрываются. Информация о личности подозреваемого также не сообщается.

Ранее ФСБ предъявила обвинение в госизмене заместителю начальника испытательной лаборатории столичного оружейного завода "Промтехнология", на котором выпускаются охотничьи и спортивные винтовки под брендом ORSIS, Дмитрию Киче.