На Средний Урал из-за пожаров прибыл замминистра МЧС России Илья Денисов

В Свердловскую область прибыл замминистра МЧС России Илья Денисов и группа сотрудников ведомства, сообщает пресс-служба областного МЧС.

"Оперативная группа во главе с заместителем министра МЧС России Ильей Денисовым прибыла в Свердловскую область для координации работ по тушению и оказанию помощи пострадавшим жителям", - говорится в сообщении.

Напомним, за сутки в Свердловской области произошло шесть крупных техногенных пожаров с значительной площадью распространения пламени и большим ущербом для жителей и государства.

Пожары локализованы в п. Сосьва (9000 кв.м), Таежный (2700 кв.м), Висим, Прогресс (4000 кв.м) и Неустроева. Ликвидация возгораний продолжается силами более 380 человек и 112 единиц техники. Из них, 219 человек и 50 единиц техники - от МЧС России. Воздушное судно российских спасателей за 20 сливов сбросило 60 тонн воды.

По последним данным областного МЧС, сгорели 178 строений, в том числе 134 жилых дома, 32 не жилых дома, 8 дачных домов, 2 хозяйственные постройки, магазин, кровля одного многоквартирного жилого дома, уничтожена колония ЛИУ-23.

На данный момент все пожары локализованы. Известно, что в Сосьве в результате возгораний погиб один человек.