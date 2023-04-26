26 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото:ansar.ru

Эрдогану стало плохо во время прямого эфира на ТВ

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо во время телеинтервью. Сообщается, что глава государства перенес желудочный грипп.

Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира, когда ведущий задал ему вопрос о кадровых перестановках в правительстве. В какой-то момент камера переключилась на ведущего, который подскочил и с явным беспокойством смотрел на своего собеседника. А потом и это изображение пропало. Зрители начали высказывать беспокойство в соцсетях.

Позже с заявлением о здоровье Эрдогана выступил его пресс-секретарь, он объяснил произошедшее и заверил, что сейчас с президентом все в порядке.

Эрдогану 69 лет. Он участвует в майских президентских выборах в Турции.

Теги: реджеп тайип эрдоган, здоровье, интервью, прямой эфир


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