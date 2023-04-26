В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту похищения ребенка

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту похищения пятилетней девочки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По распоряжению городской мэрии, ребенок находился на полном государственном обеспечении, определен в организацию для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Однако девочка в учреждении не находилась, ее местонахождение в настоящее время неизвестно.

Сейчас проводится розыск ребенка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.