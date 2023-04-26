Сургутский район получил 281 миллион на музей на Барсовой горе

Сургутский район получил 281 млн руб. на строительство музея на Барсовой горе. Деньги выделены по программе "Культура Югры". По словам главы района Андрея Трубецкого, из бюджета муниципалитета к окружным деньгам добавят еще 50 млн. Итого на эту часть проекта направят 330 млн руб.

Проект музея, сообщил в своем телеграмм-канале глава Сургутского района Андрей Трубецкой, выполняют с учетом передового опыта в области эстетики минимализма и архитектуры. Общая площадь будущего музея превысит 1,6 тыс. "квадратов". По плану там будет два экспозиционных зала площадью более 300 кв. м, многофункциональный конференц-зал, фондохранилище, реставрационные мастерские, археологическая и 3D-лаборатории. Наличие собственных фондохранилищ позволит вернуть коллекции и экспонаты из других музеев России (находки с Барсовой горы представлены даже в "Эрмитаже").

Проект непростой, в процессе его реализации специалистам предстоит решить множество вопросов. Трубецкой надеется, что удастся оперативно найти подрядчика, который сможет воплотить в жизнь все задумки. Основная сложность реализации всего проекта в том, что Барсова гора — объект культурного наследия, и на ее территории не так много мест, не представляющих интереса для археологов. Из-за этого варианты прокладывания тропы и строительства музея ограничены.

Власти полтора года согласовывали каждый участок с Гослесфондом и Службой охраны объектов культурного наследия. Реализация проекта позволит Сургутскому району привлекать дополнительные инвестиции. Кроме того, по мере развития Барсова гора будет все более привлекательным местом для туристов, ведь это действительно уникальное место с богатой историей, подытожил глава района.

По словам заместителя главы Сургутского района Татьяны Османкиной, в реестре находок Барсовой горы числятся более 200 тыс. экспонатов. Власти района уже начали работу с Уральским университетом и музейными комплексами, где есть находки, о возможном регламенте возврата.

Вся траектория дорожек тропы "Человечность" была отработана с точки зрения сохранности ландшафта, поэтому ограничено было вмешательство строительной техники. Сам проект музейно-туристического комплекса "Барсова гора" состоит из двух частей – музей и тропа "Человечность". Первый этап проекта уже реализован, установлено 15 локаций. Арт-объекты демонстрирует исторические и культурные особенности данной территории.

В этом году приступают ко второму и третьему этапу. Планируется увеличить тропиночную сеть на 1,5 км, установить дополнительные арт-объекты, обустроить смотровые площадки. Четвертым этапом может стать появление двух площадок исторической реконструкции. Сейчас специалисты администрации Сургутского района ведут переговоры с Гослесфондом и службой охраны культурного наследия по дополнительному землеотводу.