26 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: АиФ/ Андрей Хорошавин

В Сосьве огонь перекинулся на вагоны с лесоматериалами

Серовский транспортный прокурор выехал в поселок Сосьва из-за возгорания вагонов с грузом лесоматериалов. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"На место выехал Серовский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Установлено, что на станционных и подъездных путях сгорели вагоны с лесоматериалом", - говорится в сообщении.

Известно, что огонь перекинулся на лесоматериалы с поселка Сосьва. В результате частично пострадала инфраструктура РЖД. Тушение продолжается, пострадавших нет.

Прокуратурой уже организована проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности. Напомним, что площадь пожара в Сосьве достигла 9 тыс. кв.м. На данный момент пожар локализован.

Теги: лесоматериал, пожар, Сосьва, транспортный прокурор


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