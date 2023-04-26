26 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: kremlin.ru

Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за границей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, в случае лишения или ограничения прав на российское имущество за границей вводится внешнее управление на активы, связанные с недружественными странами и находящиеся на территории России.

Временным управляющим такими активами назначено Росимущество, если президентом в этом качестве не будет определено другое лицо.

Этим же документом утвержден перечень активов, в отношении которых уже вводится временное управление. Так, во временное управление Росимуществу переходят 83,73% акций российской "Юнипро" (принадлежит немецкому концерну Uniper) и 98% акций "Фортум" (принадлежит финской Fortum).

Ранее сообщалось, что до сих пор не одна европейская страна, заблокировавшая российские активы, не нашла юридических возможностей для обещания Украине этих денег. Например, власти Швейцарии заявили, что не смогут передать заблокированные российские средства, поскольку для этого пришлось бы менять конституцию страны и проводить референдум.

Теги: путин, ответные меры, российские активы


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