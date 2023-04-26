ВТБ выйдет на рынок "займов до зарплаты"

Банк ВТБ собирается выйти в так называемый сегмент массовой розницы, который работает с малообеспеченными клиентами. Им предложат услуги, которые обычно предлагают микрофинансовые организации – "займы до зарплаты" и рассрочки. Доходы новой целевой аудитории банка – до 40 тыс. руб. в месяц.

"Мы запускаем новые формы кредитования, кредиты на малые суммы, материальные и нефинансовые программы для семей с детьми и пенсионеров. Будем развивать рассрочки, кредиты до зарплаты, сберегательные продукты для массового сегмента", - цитирует РБК зампреда правления ВТБ Анатолия Печатникова.

Изменение стратегии и активизация работы в массмаркете необходимы ВТБ, чтобы продолжать расти в рознице, пояснил топ-менеджер.