Все службы находятся в режиме повышенной готовности из-за пожаров в Свердловской области

В связи с пожарами сразу в нескольких населенных пунктах Свердловской области, все коммунальные, энергетические и газовые службы региона перешли в режим повышенной готовности. Соответствующее поручение дал глава региона Евгений Куйвашев.

"Всем предписано вести постоянный мониторинг работы систем жизнеобеспечения населенных пунктов. В случае сбоя - незамедлительно реагировать и обеспечивать оперативное устранение аварий", – цитирует департамент информполитики региона министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

В п. Сосьва, где огонь поразил 9 тыс. кв.м., создан противоаварийный запас оборудования и материалов, включая электрогенераторы. На месте уже работает бригада "Россети Урал" из Серова. Как только ликвидация возгорания будет завершена, специалисты приступят к восстановительным работам. На данный момент на местные скважины организована подача электроэнергии, чтобы обеспечить водой пожарных и местных жителей.

В Сосьву также прибудут замглавы региона Азат Салихов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев для координации работы на месте и оказания помощи в ликвидации пожара и его последствий. Особое внимание, по распоряжению губернатора, уделят расселению людей.