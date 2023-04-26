Торговый дом Югры будет продвигать в Узбекистане медицинские услуги

Торговый дом Югры будет оказывать медицинские услуги в Узбекистане. Такое решение принято во время поездки делегации округа в Ташкент на выставку "Иннопром. Центральная Азия".

Заместитель губернатора Югры Роман Генкель написал в своем telegram-канале, что представители делегации "проговорили с International Export Promotion Agency перспективные направления, по которым будет работать Торговый дом". Среди направлений – оказание медицинских услуг. Сургутский кардиодиспансер готов присоединиться к проекту, уточнил Генкель.

С директором Центра народной дипломатии ШОС Узбекистана Кабулжоном Сабировым состоялся разговор о сотрудничестве по линии молодежной политики и туризма.