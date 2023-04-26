В Челябинске СК проводит проверку после жалоб горожан на коричневую воду

26 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Фильм "Вызов" — новый киноуспех

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинске СК проводит проверку после жалоб горожан на коричневую воду

В Челябинске проводится проверка по информации о предоставлении некачественной воды жителям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Проверка проводится в рамках ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). По ее результатам будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за поступающую воду в дома граждан.

Жители Челябинска уже несколько дней жалуются на коричневую воду. По словам горожан, вода непригодна для питья и приготовления пищи, ей даже нельзя умыться. "Что у нас происходит с качеством и цветом воды в кранах. Вода течет уже больше месяца коричневой. Челябинск, Калининский район", - написала жительница в группе "Текслер, помоги".

"Вопрос с водой в Тракторозаводском районе так и не решился! С субботы вода из крана идет коричневого цвета. То, что МУП ПОВВ дает комментарии о том, что проблема решена, в частности в Тракторозаводском районе, это полная ложь! Как Вы это контролируете, только на бумаге? Или каждому гражданину необходимо отправлять воду на биохимический анализ? А как же быть с оплатой за воду? Что бы получить перерасчет нужно ехать и писать заявление", - рассказала другая жительница.

В администрации города горожан заверили, что в ближайшее время ситуация должна стабилизироваться и призвали жителей набраться терпения. "В МУП "ПОВВ" работает комиссия, которая отслеживает любые изменения по качеству воды, разбирается в обстоятельствах, и принимает все возможные меры", - говорится в ответе мэрии.

Теги: вода, проверка, водопровод,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети