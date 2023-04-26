В Челябинске СК проводит проверку после жалоб горожан на коричневую воду

В Челябинске проводится проверка по информации о предоставлении некачественной воды жителям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Проверка проводится в рамках ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). По ее результатам будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за поступающую воду в дома граждан.

Жители Челябинска уже несколько дней жалуются на коричневую воду. По словам горожан, вода непригодна для питья и приготовления пищи, ей даже нельзя умыться. "Что у нас происходит с качеством и цветом воды в кранах. Вода течет уже больше месяца коричневой. Челябинск, Калининский район", - написала жительница в группе "Текслер, помоги".

"Вопрос с водой в Тракторозаводском районе так и не решился! С субботы вода из крана идет коричневого цвета. То, что МУП ПОВВ дает комментарии о том, что проблема решена, в частности в Тракторозаводском районе, это полная ложь! Как Вы это контролируете, только на бумаге? Или каждому гражданину необходимо отправлять воду на биохимический анализ? А как же быть с оплатой за воду? Что бы получить перерасчет нужно ехать и писать заявление", - рассказала другая жительница.

В администрации города горожан заверили, что в ближайшее время ситуация должна стабилизироваться и призвали жителей набраться терпения. "В МУП "ПОВВ" работает комиссия, которая отслеживает любые изменения по качеству воды, разбирается в обстоятельствах, и принимает все возможные меры", - говорится в ответе мэрии.