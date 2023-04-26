Мэрия Перми выделила 607 тысяч на пакеты

Администрация Перми объявила аукцион на изготовление "сувенирки" с нанесением логотипа или иного изображения. В техническом задании говорится о покупке по итогам аукциона почти 2,7 тыс. бумажных пакетов за 607 тыс. руб.

На всех пакетах будет изображен герб Перми. Один пакет стоит 135-800 руб., цена зависит от размера, пишет РБК-Пермь. На товаре не должно быть непропечаток, смазывания краски, дефектов печати, масляных пятен, следов рук, загрязнений, складок, подтеков клея, разрывов и сквозных отверстий.

Пакеты будут поставляться до 20 декабря 2025 г.