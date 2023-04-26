26 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: МЧС

МЧС: Пожар в поселке Таежный локализован. Огонь поразил 2700 тысячи "квадратов"

Свердловским спасателям удалось локализовать пожар в поселке Таежный и отстоять от огня 79 домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

"Пожар в поселке Таежный локализован на площади 2700 кв.м. Свердловским огнеборцам удалось отстоять от огня 79 домов. Работы по ликвидации пожара продолжаются", - говорится в сообщении.

К тушению от РСЧС привлечено более 30 человек и 10 единиц техники, а также вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством.

Теги: Таежный, поселок, огонь, пожар, МЧС


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