Пожар в поселке Сосьва удалось остановить на 9000 "квадратов". Сгорели около 100 домов

Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар в поселке Сосьва (Свердловская область) на площади в 9 тыс. кв.м.

92 строения уничтожены, в том числе пилорама, школа, больница и колония. Порядка 1,2 тыс. домов удалось отстоять от огня.

"Быстрому распространению огня способствовали большое количество сухой растительности, порывы ветра 20 метров в секунду, а также отдаление водоисточников. Для подачи воды к месту тушения огнеборцами были проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км", - сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным Telegram-канала Не для протокола, который связывают с администрацией губернатора, сегодня рано утром в Сосьву вылетели первый замгубернатора Алексей Шмыков и замглавы МЧС России. Губернатор Евгений Куйвашев прервал командировку и возвращается в регион. Он, напомним, накануне работал в Ташкенте.

Напомним, в результате происшествия погиб один человек. Для ликвидации пожара были привлечены два пожарных поезда и вертолет МЧС России и Росгвардии.

В Сосьве введен режим ЧС. Сотни заключенных сгоревшего лечебно-исправительного учреждения ЛИУ-23, больных туберкулезом и ВИЧ, эвакуированы. Глава администрации Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров 26 апреля проведет встречу с местными жителями. Будут рассматриваться "вопросы каждого жителя".